Предпенсионеры находятся в особом риске на рынке труда
09:02 19.08.2021 Источник: НГ-Online
Люди предпенсионного возраста находятся в особом риске потерять или не найти работу, сообщил «НГ» управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель. Так как работодатели, по его словам, обычно выбирают более молодых перспективных кандидатов.
По данным эксперта, у пенсионеров и лиц предпенсионного возраста наиболее востребованы рабочие и «сидячие» профессии: сторож, охранник, контролер-пропускного пункта, диспетчер, кладовщик, уборщик производственных помещений. Также это могут быть должности бухгалтера, инженера, администратора, менеджера, делопроизводителя. Как правило, это не самые высокооплачиваемые профессии.
«Несмотря на то, что вследствие закона о поэтапном увеличении пенсионного возраста появилось понятие статуса предпенсионера, дающего определенные льготы и помогающего при устройстве на работу, система подтверждения этого статуса и неосведомленность людей приводят к тому, что предпенсионеры вынуждены работать в местах с низкой оплатой труда», – пояснил Кумпель.
Коммерческий директор сервиса Работа.ру Владимир Корицкий сообщил «НГ», что влияние на трудоустройство старших соискателей может оказывать и состояние здоровья, связанное с возрастом.
Как отметил эксперт, невысокий уровень зарплаты может объясняться непродолжительным рабочим днем, повременной или сдельной оплатой труда, особыми условиями работы. По его уточнению, например, у многих сотрудников пенсионного возраста нет возможности работать полный рабочий день, снижается готовность к получению новых навыков и знаний.
Судя по новому отчету Счетной палаты, более половины выходящих на пенсию россиян имели заработную плату не более 20 тыс. руб. в месяц.
НОВОСТИ
- 09:00 19.08.2021
- В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб
- 22:00 18.08.2021
- Датские военные сообщили о прохождении российских подводных лодок у своих берегов
- 20:40 18.08.2021
- Военные США открывали огонь в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу
- 10:32 17.08.2021
- Демонстратор нового истребителя Checkmate обошелся в $30 млн - источник в ОАК
- 17:12 16.08.2021
- Корпус афганского спецназа расформирован, личный состав уволен
- 17:00 16.08.2021
- Путин присвоил звание генерала армии главкому ВКС РФ Суровикину
- 15:55 16.08.2021
- На форуме «Армия-2021» обсудят актуальные средства для работы в условиях Арктики
- 15:42 16.08.2021
- Форум «Армия-2021» выступит площадкой для обсуждения взаимодействия предприятий оборонно-промышленного комплекса и Федерального казначейства
- 14:32 16.08.2021
- Генсек ОДКБ сообщил о подготовке к учениям вблизи таджикско-афганской границы
- 15:40 13.08.2021
- Ситуация в Афганистане обсуждается на экстренном заседании Совета НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать