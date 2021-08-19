Предпенсионеры находятся в особом риске на рынке труда

09:02 Источник: НГ-Online

Люди предпенсионного возраста находятся в особом риске потерять или не найти работу, сообщил «НГ» управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель. Так как работодатели, по его словам, обычно выбирают более молодых перспективных кандидатов.

По данным эксперта, у пенсионеров и лиц предпенсионного возраста наиболее востребованы рабочие и «сидячие» профессии: сторож, охранник, контролер-пропускного пункта, диспетчер, кладовщик, уборщик производственных помещений. Также это могут быть должности бухгалтера, инженера, администратора, менеджера, делопроизводителя. Как правило, это не самые высокооплачиваемые профессии.

«Несмотря на то, что вследствие закона о поэтапном увеличении пенсионного возраста появилось понятие статуса предпенсионера, дающего определенные льготы и помогающего при устройстве на работу, система подтверждения этого статуса и неосведомленность людей приводят к тому, что предпенсионеры вынуждены работать в местах с низкой оплатой труда», – пояснил Кумпель.

Коммерческий директор сервиса Работа.ру Владимир Корицкий сообщил «НГ», что влияние на трудоустройство старших соискателей может оказывать и состояние здоровья, связанное с возрастом.

Как отметил эксперт, невысокий уровень зарплаты может объясняться непродолжительным рабочим днем, повременной или сдельной оплатой труда, особыми условиями работы. По его уточнению, например, у многих сотрудников пенсионного возраста нет возможности работать полный рабочий день, снижается готовность к получению новых навыков и знаний.

Судя по новому отчету Счетной палаты, более половины выходящих на пенсию россиян имели заработную плату не более 20 тыс. руб. в месяц.

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