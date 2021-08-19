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Россияне в более 70% случаев просят отсрочить первый платеж по кредиту - исследование

10:32 19.08.2021 Источник: Эхо Москвы

Россияне в более чем 70% случаев обращаются в банк за отсрочкой первого платежа по потребительскому кредиту, показало исследование Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).

"Доля отсроченного первого платежа за последние пять лет составила 72%, показал агрегированный анализ более 1,1 млн заявок клиентов Райффайзенбанка за последние шесть лет", - отмечается в исследовании.

При этом клиенты с предодобренным предложением чаще других принимали решение отложить сроки первой выплаты по кредиту. Так, 87% случаев эта категория заемщиков желала перенести первый взнос, тогда как те, кто сам обратился за займом, решали отложить первый платеж лишь в половине случаев.

На решение отложить первую выплату также влияет сумма кредита, указали в Райффайзенбанке. Например, клиенты, которые брали кредит в 90 тысяч рублей, воспользовались услугой "отложенный платеж" в 75% случаев. В случае займа в 5 млн рублей доля желающих отложить сроки первой выплаты составляла уже 89%. При этом пол, возраст, семейное положение заемщика не влияют значительно на желание взять отсрочку первой выплаты, показало исследование.


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