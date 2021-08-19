Россияне в более 70% случаев просят отсрочить первый платеж по кредиту - исследование
10:32 19.08.2021 Источник: Эхо Москвы
Россияне в более чем 70% случаев обращаются в банк за отсрочкой первого платежа по потребительскому кредиту, показало исследование Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).
"Доля отсроченного первого платежа за последние пять лет составила 72%, показал агрегированный анализ более 1,1 млн заявок клиентов Райффайзенбанка за последние шесть лет", - отмечается в исследовании.
При этом клиенты с предодобренным предложением чаще других принимали решение отложить сроки первой выплаты по кредиту. Так, 87% случаев эта категория заемщиков желала перенести первый взнос, тогда как те, кто сам обратился за займом, решали отложить первый платеж лишь в половине случаев.
На решение отложить первую выплату также влияет сумма кредита, указали в Райффайзенбанке. Например, клиенты, которые брали кредит в 90 тысяч рублей, воспользовались услугой "отложенный платеж" в 75% случаев. В случае займа в 5 млн рублей доля желающих отложить сроки первой выплаты составляла уже 89%. При этом пол, возраст, семейное положение заемщика не влияют значительно на желание взять отсрочку первой выплаты, показало исследование.
НОВОСТИ
- 10:40 19.08.2021
- Шесть сетей аптек присоединились к программе «Миллион призов»
- 10:20 19.08.2021
- США накачивают Украину ненужным американцам вооружением и поддерживают рост экстремизма - Патрушев
- 10:17 19.08.2021
- Среди москвичей, привившихся от COVID-19, разыграли еще 5 автомобилей
- 10:05 19.08.2021
- Общее число погибших в результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула составило 12 человек
- 10:00 19.08.2021
- Коррекцию орбиты МКС отложили из-за неготовности американского сегмента - Роскосмос
- 09:32 19.08.2021
- «Талибан» сейчас вооружен лучше, чем часть стран НАТО - Focus
- 09:20 19.08.2021
- В испанском Хихоне отменили корриду из-за неполиткорректных кличек быков
- 09:05 19.08.2021
- Сделка с талибами была уловкой, Трамп не планировал полный вывод войск - экс-глава Пентагона
- 09:02 19.08.2021
- Предпенсионеры находятся в особом риске на рынке труда
- 09:00 19.08.2021
- В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать