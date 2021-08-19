Общее число погибших в результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула составило 12 человек
10:05 19.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В общей сложности 12 человек погибли в районе аэропорта Кабула при давке и стрельбе с момента захвата афганской столицы движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер со ссылкой на талибов и представителей НАТО.
По его информации, талибы призвали граждан покинуть аэропорт и вернуться домой.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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