Общее число погибших в результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула составило 12 человек

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В общей сложности 12 человек погибли в районе аэропорта Кабула при давке и стрельбе с момента захвата афганской столицы движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер со ссылкой на талибов и представителей НАТО.

По его информации, талибы призвали граждан покинуть аэропорт и вернуться домой.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.