0
0
91
НОВОСТИ

Общее число погибших в результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула составило 12 человек

10:05 19.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В общей сложности 12 человек погибли в районе аэропорта Кабула при давке и стрельбе с момента захвата афганской столицы движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер со ссылкой на талибов и представителей НАТО.

По его информации, талибы призвали граждан покинуть аэропорт и вернуться домой.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:40 19.08.2021
Шесть сетей аптек присоединились к программе «Миллион призов»
0
13
10:32 19.08.2021
Россияне в более 70% случаев просят отсрочить первый платеж по кредиту - исследование
0
39
10:20 19.08.2021
США накачивают Украину ненужным американцам вооружением и поддерживают рост экстремизма - Патрушев
0
67
10:17 19.08.2021
Среди москвичей, привившихся от COVID-19, разыграли еще 5 автомобилей
0
65
10:00 19.08.2021
Коррекцию орбиты МКС отложили из-за неготовности американского сегмента - Роскосмос
0
155
09:32 19.08.2021
«Талибан» сейчас вооружен лучше, чем часть стран НАТО - Focus
0
185
09:20 19.08.2021
В испанском Хихоне отменили корриду из-за неполиткорректных кличек быков
0
159
09:05 19.08.2021
Сделка с талибами была уловкой, Трамп не планировал полный вывод войск - экс-глава Пентагона
0
282
09:02 19.08.2021
Предпенсионеры находятся в особом риске на рынке труда
0
200
09:00 19.08.2021
В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб
0
202

Возврат к списку