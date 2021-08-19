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США накачивают Украину ненужным американцам вооружением и поддерживают рост экстремизма - Патрушев

10:20 19.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США накачивают Украину ненужным американцам вооружением и поддерживают рост экстремизма, наркотрафика и межнациональной розни. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в интервью газете "Известия".

"При этом не могу не коснуться Украины, где к власти Вашингтон привел и продолжает приводить лояльных ему лиц. Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни", - сказал Патрушев.

По его мнению, Украина идет к распаду, а США в определенный момент и не вспомнят о своих сторонниках там, как и в Кабуле. "Спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках", - добавил секретарь Совбеза РФ.

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