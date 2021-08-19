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Коррекцию орбиты МКС отложили из-за неготовности американского сегмента - Роскосмос

10:00 19.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменение высоты орбиты МКС было перенесено на резервную дату по просьбе американской стороны. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Коррекция высоты орбиты МКС была перенесена на резервную дату - 21 августа - по просьбе американской стороны. Такая просьба поступила в связи с технической неготовностью американского сегмента, о которой в ЦУП-М сообщил flight director (сменный руководитель полетом) партнеров", - говорится в сообщении.

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