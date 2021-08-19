Среди москвичей, привившихся от COVID-19, разыграли еще 5 автомобилей

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18 августа в эфире телеканала “Москва 24” среди привившихся от коронавирусной инфекции москвичей в рамках акции “Вакцина рулит” состоялся очередной розыгрыш пяти автомобилей.

Согласно законодательству фамилии победителей не озвучиваются, а их имена назвал создатель и художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. Победителями стали: Максим Юрьевич, Галина Гавриловна, Бурулкан Оводоевна, Кристина Равилевна, Мухамед Мидхатович.

Все столичные жители, прошедшие первую фазу вакцинации с 9 по 15 августа, приняли участие в лотерее, компьютер методом случайного выбора определил пятерых победителей из 63 тысяч 556 человек. Как уточнили в эфире, организаторы сами свяжутся с победителями лотереи и сообщат, как они могут забрать свой выигрыш.

Напоминаем: 13 июля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации. Согласно условиям программы, каждую неделю среди жителей столицы разыгрывается пять автомобилей стоимостью примерно 1 000 000 руб. В акции может принять участие любой совершеннолетний гражданин, получивший первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции с 14 июля по 15 августа. Для участия в акции не требуется отдельной регистрации, прошедшие первый этап вакцинации становятся участниками розыгрыша автоматически при заполнении анкеты перед процедурой.