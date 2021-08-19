Шесть сетей аптек присоединились к программе «Миллион призов»
10:40 19.08.2021
Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, к программе “Миллион призов” присоединились шесть аптечных сетей.
«К акции «#ВыбираемВместе» программы «Миллион призов» присоединилось шесть сетей аптек. Выигравшие призовые баллы участники акции смогут использовать их при покупке лекарств, косметических средств, а также различных медицинских изделий», — информирует сообщение.
Также пост напоминает, что победители акции имеют возможность получить 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 баллов (1 балл=1 руб.) которые можно обменять на покупки у партнеров программы: магазинах одежды, обуви, продуктов, детских и спорттоваров, цветов, косметики, а также в ресторанах и кафе, или направить их на благотворительность. Кроме призовых баллов будут разыграны однокомнатные квартиры в Москве и автомобили. В рамках акции предусмотрены более 250 тысяч призов.
Для участия в акции «#ВыбираемВместе» программы «Миллион призов», нужно пройти регистрацию и принять участие в дистанционном электронном голосовании, которое будет проводиться с 17 по 19 сентября. Подать заявление могут совершеннолетние жители столицы, имеющие полную учетную запись на mos.ru до 23:59 13 сентября, а узнать подробности об онлайн-голосовании можно в спецпроекте mos.ru.
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