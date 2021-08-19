В Калмыкии в ДТП погибли 5 человек
11:05 19.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столкновение легкового автомобиля с "Камазом" произошло на трассе Р-216 в Калмыкии, погибли пять человек, трое из них дети, сообщили журналистам в ГУ МЧС по республике.
"На трассе Р-216 (участок объездной дороги) произошло ДТП с участием грузового автомобиля "Камаз" и легкового автомобиля "Ниссан Альмера". В результате ДТП 5 человек погибли, из них трое детей", - говорится в сообщении ведомства.
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