В Калмыкии в ДТП погибли 5 человек

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновение легкового автомобиля с "Камазом" произошло на трассе Р-216 в Калмыкии, погибли пять человек, трое из них дети, сообщили журналистам в ГУ МЧС по республике.

"На трассе Р-216 (участок объездной дороги) произошло ДТП с участием грузового автомобиля "Камаз" и легкового автомобиля "Ниссан Альмера". В результате ДТП 5 человек погибли, из них трое детей", - говорится в сообщении ведомства.