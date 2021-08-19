Встреча Зеленского и Байдена перенесена - глава МИД Украины
11:20 19.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 30 августа на 31 августа в связи с расширением программы визита главы украинского государства, которая теперь предусматривает переговоры лидеров государств с глазу на глаз. Об этом заявил в четверг на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его выступление транслировал телеканал "Украина-24".
"В связи с расширением элементов программы визита, встреча глав государств Украины и США, президента Байдена и президента Зеленского, состоится 31 августа. Мы договорились с США о переносе этой даты на один день, в частности из-за того, что формат встречи президентов был расширен, и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате тет-а-тет", - сказал он.
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