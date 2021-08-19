Подготовлен законопроект о запрете въезда в РФ русофобам

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты от фракции "Единая Россия" разработали законопроект, который призван запретить въезд в РФ иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскоязычному населению или же оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.

"Законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований", - сказал Хинштейн журналистам. В частности, речь идет о людях, которые "возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны".

Изменения предлагается внести в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" в части расширения оснований для запрета въезда в Россию.