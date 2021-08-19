0
0
60
НОВОСТИ

В России выявили 21 058 заразившихся коронавирусом за сутки

12:00 19.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 058, до 6 684 531, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,32%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 017, впервые с 3 июня превысив количество выявленных случаев. Кроме того, число вылечившихся оказалось максимальным с 4 февраля. Всего в стране выздоровели 5 963 054 человека, или 89,2% всех заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 791 против 799 днем ранее, до 173 700. Таким образом, в стране подтвердили минимальное с 9 августа количество смертей за день. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,6%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 19.08.2021
Шахрай считает, что Горбачев не мог предотвратить путч
0
0
12:05 19.08.2021
Талибы устроили стрельбу на митинге в Асадабаде, погибли несколько человек - Reuters
0
43
11:32 19.08.2021
Подготовлен законопроект о запрете въезда в РФ русофобам
0
122
11:20 19.08.2021
Встреча Зеленского и Байдена перенесена - глава МИД Украины
0
147
11:05 19.08.2021
В Калмыкии в ДТП погибли 5 человек
0
151
11:00 19.08.2021
ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане - Боррель
0
166
10:40 19.08.2021
Шесть сетей аптек присоединились к программе «Миллион призов»
0
182
10:32 19.08.2021
Россияне в более 70% случаев просят отсрочить первый платеж по кредиту - исследование
0
209
10:20 19.08.2021
США накачивают Украину ненужным американцам вооружением и поддерживают рост экстремизма - Патрушев
0
203
10:17 19.08.2021
Среди москвичей, привившихся от COVID-19, разыграли еще 5 автомобилей
0
202

Возврат к списку