В России выявили 21 058 заразившихся коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 058, до 6 684 531, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,32%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 017, впервые с 3 июня превысив количество выявленных случаев. Кроме того, число вылечившихся оказалось максимальным с 4 февраля. Всего в стране выздоровели 5 963 054 человека, или 89,2% всех заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 791 против 799 днем ранее, до 173 700. Таким образом, в стране подтвердили минимальное с 9 августа количество смертей за день. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,6%, следует из данных штаба.