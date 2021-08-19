Талибы устроили стрельбу на митинге в Асадабаде, погибли несколько человек - Reuters

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько человек погибли в результате давки и стрельбы в четверг в афганском городе Асадабад (провинция Кунар) на митинге в честь Дня независимости страны. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

По их словам, стрельбу открыли представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).