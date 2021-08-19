Шахрай считает, что Горбачев не мог предотвратить путч

12:20 Источник: Интерфакс

Заслуженный юрист России, профессор Сергей Шахрай считает, что Михаил Горбачев не мог предотвратить путч в августе 1991 года.

"Все дело в том, что Горбачев к лету 1991 года уже не был тем сильным лидером, который мог что-то предотвратить", - заявил Шахрай в эксклюзивном интервью "Интерфаксу" в связи с 30-й годовщиной путча.