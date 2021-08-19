В Москве выявили 2 142 случая заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 142 против 1 590 днем ранее, до 1 549 386. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,14%.

За сутки в городе зарегистрировали 54 смерти из-за нового заболевания. Всего с начала пандемии в столице, по данным штаба, умерли 26 820, или 1,73%, заболевших.