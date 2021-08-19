Результаты En+ Group в первом полугодии оказались ниже ожиданий
12:47 19.08.2021
Опубликованные En+ Group финансовые результаты за первое полугодие 2021 года оказались несколько хуже прогнозов, хотя компания продемонстрировала растущую выручку.
Согласно отчету En+ Group, выручка за первые шесть месяцев текущего года увеличилась до 6 506 млн долл. Аналитики ожидали роста до 6 611 млн долл. Таким образом, результат оказался хуже консенсус-прогноза на 1,6%. EBITDA оказалась на 3% ниже прогнозируемого уровня, хуже ожиданий выдался и рост по выручке энергетического сегмента – 6,9% год к году в связи с динамикой курса рубля и снижением цены на электроэнергию.
При этом сообщается, что компания отмечает сохраняющуюся неопределенность на мировых рынках и ждет эффекта от возросших пошлин на экспорт металлов, введенных правительством России с 1 августа. Эти факторы окажут существенное воздействие на финансовые результаты во втором полугодии, предупредил исполнительный председатель совета директоров En+ Group Лорд Баркер.
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