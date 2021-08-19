En+ Group значительно нарастила капитальные затраты

12:52

Капитальные затраты En+ Group выросли в первом полугодии на 41% год к году, сообщается в отчете компании. Эти результаты оказались выше прогнозов аналитиков.

Основными инвестициями компании стали программа «Новая энергия», в рамках которой En+ Group модернизирует принадлежащие ей ГЭС, а также Тайшетский алюминиевый завод: компания собирается вложить в предприятие до 5 млрд долл. к 2030 году. Энергетический сегмент ранее сообщал, что хочет участвовать в строительстве Тельмамской ГЭС на БАМ, компания упоминала о проектах по производству водорода, разрабатывает стратегию по декарбонизации, сумма инвестиций в эти проекты пока не названа.

«En+ показала стабильные операционные и финансовые результаты несмотря на продолжающееся воздействие пандемии коронавируса на все рынки нашего присутствия», – прокомментировал результаты исполнительный председатель совета директоров En+ Group Лорд Баркер.