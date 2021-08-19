En+ Group значительно нарастила капитальные затраты
12:52 19.08.2021
Капитальные затраты En+ Group выросли в первом полугодии на 41% год к году, сообщается в отчете компании. Эти результаты оказались выше прогнозов аналитиков.
Основными инвестициями компании стали программа «Новая энергия», в рамках которой En+ Group модернизирует принадлежащие ей ГЭС, а также Тайшетский алюминиевый завод: компания собирается вложить в предприятие до 5 млрд долл. к 2030 году. Энергетический сегмент ранее сообщал, что хочет участвовать в строительстве Тельмамской ГЭС на БАМ, компания упоминала о проектах по производству водорода, разрабатывает стратегию по декарбонизации, сумма инвестиций в эти проекты пока не названа.
«En+ показала стабильные операционные и финансовые результаты несмотря на продолжающееся воздействие пандемии коронавируса на все рынки нашего присутствия», – прокомментировал результаты исполнительный председатель совета директоров En+ Group Лорд Баркер.
Новости
- 13:48 19.08.2021
- «Единая Россия» и правительство разработали основные направления программы «Санитарный щит»
- 13:45 19.08.2021
- СберБизнес и «Деловая среда» запустили обучающий проект по банковскому сопровождению контрактов
- 13:32 19.08.2021
- Китай вывел на орбиту два разведывательных спутника
- 13:27 19.08.2021
- Опорный банк Ростеха планирует заключить соглашения более чем на 80 млрд рублей на форуме «Армия-2021»
- 13:22 19.08.2021
- На площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» приняли «Цифровой манифест»
- 13:20 19.08.2021
- Цена нефти Brent опустилась ниже $66 за баррель
- 13:05 19.08.2021
- Сопротивляющиеся талибам в Панджшере просят Запад оказать им помощь
- 13:00 19.08.2021
- Назарбаев на встрече с Мишустиным предложил создавать совместные предприятия в сфере ВПК
- 12:47 19.08.2021
- Результаты En+ Group в первом полугодии оказались ниже ожиданий
- 12:32 19.08.2021
- В Москве выявили 2 142 случая заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать