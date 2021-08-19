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НОВОСТИ

Сопротивляющиеся талибам в Панджшере просят Запад оказать им помощь

13:05 19.08.2021 Источник: Эхо Москвы

Силы сопротивления талибам ("Талибан", запрещено на территории РФ) в Панджшере призывают Запад оказать им помощь. Один из лидеров сопротивления Ахмад Масуд, сын покойного, влиятельного лидера таджикской общины Ахмада Шаха Масуда в открытом письме в «Вашингтон пост» пишет, что к нему и вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху присоединяются разочарованные в прежнем командовании солдаты армии Афганистана, которые готовы защищать Панджшер, который они считают последним оплотом свободы Афганистана.  Эхо Москвы

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