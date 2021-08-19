Цена нефти Brent опустилась ниже $66 за баррель

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE опустилась на 3,36% - до $65,96 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:09 мск.

В последний раз цена Brent находилась ниже $66 за баррель 21 мая текущего года.