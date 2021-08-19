Китай вывел на орбиту два разведывательных спутника

13:32 Источник: Интерфакс

Китай успешно вывел на гелиосинхронную орбиту Земли вторую группу спутников дистанционного зондирования "Тяньхуэй II-02", сообщила в четверг Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN).

Спутники "Тяньхуэй II-02" были разработаны Шанхайской академией космических технологий для выполнения различных задач: проведения научных экспериментов и исследований, разведки и слежения за поверхностью земли и природными ресурсами, а также для топографических и оборонных целей.