Китай вывел на орбиту два разведывательных спутника
13:32 19.08.2021 Источник: Интерфакс
Китай успешно вывел на гелиосинхронную орбиту Земли вторую группу спутников дистанционного зондирования "Тяньхуэй II-02", сообщила в четверг Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN).
Спутники "Тяньхуэй II-02" были разработаны Шанхайской академией космических технологий для выполнения различных задач: проведения научных экспериментов и исследований, разведки и слежения за поверхностью земли и природными ресурсами, а также для топографических и оборонных целей.
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