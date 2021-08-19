На площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» приняли «Цифровой манифест»

13:22

В Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялось обсуждение «Цифрового манифеста» – стратегического документа, отображающего цифровое будущее страны.

В ходе обсуждения документа лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая предложила не забывать о реальных запросах граждан при формировании документа. «Стратегия цифровизации обучения и повседневной жизни, безусловно, облегчит и сократит временные затраты наших граждан на посещение многочисленных инстанций, – отметила Буцкая. При этом она напомнила, что старшему поколению очень непросто разобраться в ссылках, сайтах, даже кнопках для оформления необходимых документов. – Государство обязательно должно уделить им необходимое внимание для обучения новым технологиям».

Документ станет базой для формирования комплекса мер по внедрению ИТ-решений. Цифровизация должна опираться на три главных принципа — безопасность, свободу, развитие, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн во время стратегической сессии «Цифровое будущее России». Блок предложений по развитию информационной сферы войдет в народную программу партии.

«Государство должно создать условия для равного доступа к цифровым сервисам и гарантировать соблюдение прав человека в интернете и законов РФ всеми участниками процесса. И, конечно, обеспечить полную безопасность и гарантировать соблюдение конституционных норм, в том числе конфиденциальность персональных данных. И развитие: страны, цифровых технологий, общества», — отметил Александр Хинштейн.

Для эффективной цифровизации жизни люди должны быть к ней готовы, отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. По ее словам, для подготовки учителей надо разработать курсы повышения квалификации, а программы должны быть доступны и бесплатны для всех педагогов. Одновременно с этим нужен обязательный курс уроков по кибербезопасности для детей, в том числе – дошкольников, считает она.

При активном внедрении цифровых технологий в образовательную систему важно не «перегнуть палку», подчеркнула Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова: дистанционный формат не должен и не сможет заменить традиционный - система образования предусматривает не только обучение, но и воспитание.

В свою очередь президент «Ростелекома», сопредседатель рабочей группы Генсовета «Единой России» по доступности и качеству коммуникаций с гражданами Михаил Осеевский отметил, что компания готова поделиться опытом и наработками по обучению старшего поколения использованию цифровых технологий.

С учетом повсеместного проникновения ИТ, «Цифровой манифест» «Единой России» поможет сформировать единые для всей страны принципы и приоритеты цифровизации, подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.