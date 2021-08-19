Опорный банк Ростеха планирует заключить соглашения более чем на 80 млрд рублей на форуме «Армия-2021»

13:27

Опорный банк Госкорпорации Ростех, Новикомбанк, в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» наметил подписание соглашений с основными предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности. Форум «Армия-2021» пройдет с 22 по 28 августа в Московской области.

На платформе форума «Армия-2021» Новикомбанком традиционно заключаются соглашения и договора, направленные на реализацию национальных проектов и поддержку отечественной промышленности, в этом году банк планирует подписать более двадцати договоров, а также направить более 80 млрд рублей на импортозамещение, внедрение новых технологий и расширение производственных мощностей страны.

Новое направление для банка - поддержка проектов аэронавигации. При участии Госкорпорации по организации воздушного движения Новикомбанк подпишет соглашение с ООО «Азимут» об организации финансирования инвестиционного проекта «Внедрение новых технологий в производство аэронавигационного оборудования».

Крупные проекты, направленные на расширение ассортимента производства, реализуются банком совместно с АО «Объединенная судостроительная корпорация» и АО «Швабе», Новикомбанк намерен подписать необходимые соглашения в рамках форума “Армия-2021”.

Также будет заключен ряд договоров и соглашений в рамках проекта «Социально-платежная карта работника Ростеха», направленных на качественное улучшение услуг для сотрудников предприятий.

В ходе деловой программы форума состоится Круглый стол на тему: «Новикомбанк – организатор финансирования проектов диверсификации ОПК. Новая парадигма взаимодействия, новые возможности для предприятий».

На своем стенде делегация Новикомбанка презентует участникам форума спектр предоставляемых услуг: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, в том числе, с использованием казначейских продуктов управления и контроля финансовых потоков, гарантийную поддержку и зарплатное обслуживание.