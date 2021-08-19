СберБизнес и «Деловая среда» запустили обучающий проект по банковскому сопровождению контрактов
13:45 19.08.2021
СберБизнес вместе с образовательной платформой «Деловая среда» (входит в экосистему Сбера) инициировали проект «Контракт под контролем», который представляет собой базу знаний по банковскому сопровождению контрактов для предпринимателей.
Портал включает в себя новости, статьи, ответы на вопросы и лайфхаки для предпринимателей, планирующих или уже являющихся исполнителями по контрактам с условием банковского сопровождения. Целью проекта является информирование малого и среднего бизнеса об особенностях работы с крупными коммерческими и государственными контрактами, а также знакомство с услугой банковского сопровождения.
Материалы проекта призваны дать представление о тонкостях банковского сопровождения, о его преимуществах и выгодах, получаемых заказчиком и исполнителем, о технической стороне вопроса, связанной с подключением услуги. Рассматриваются и общие вопросы, такие как: увеличение количества крупных заказов, главные проблемы бизнеса в закупках, особенности работы с тендерами и менеджерами по закупкам.
“Сервис банковского сопровождения долгое время применялся только в сфере государственных контрактов, регламентированных законодательством. Сегодня им активно пользуются и коммерческие компании, так как он позволяет обеспечить прозрачность и контроль целевого использования средств исполнителем. Надеемся, что этот проект поможет, в первую очередь, исполнителям по контрактам подробнее узнать о сервисе и тех возможностях, которые он открывает для них” - выразил уверенность Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка.
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