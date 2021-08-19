0
0
22
НОВОСТИ

СберБизнес и «Деловая среда» запустили обучающий проект по банковскому сопровождению контрактов

13:45 19.08.2021

СберБизнес вместе с образовательной платформой «Деловая среда» (входит в экосистему Сбера) инициировали проект «Контракт под контролем», который представляет собой базу знаний по банковскому сопровождению контрактов для предпринимателей.

Портал включает в себя новости, статьи, ответы на вопросы и лайфхаки для предпринимателей, планирующих или уже являющихся исполнителями по контрактам с условием банковского сопровождения. Целью проекта является информирование малого и среднего бизнеса об особенностях работы с крупными коммерческими и государственными контрактами, а также знакомство с услугой банковского сопровождения.

Материалы проекта призваны дать представление о тонкостях банковского сопровождения, о его преимуществах и выгодах, получаемых заказчиком и исполнителем, о технической стороне вопроса, связанной с подключением услуги. Рассматриваются и общие вопросы, такие как: увеличение количества крупных заказов, главные проблемы бизнеса в закупках, особенности работы с тендерами и менеджерами по закупкам.

“Сервис банковского сопровождения долгое время применялся только в сфере государственных контрактов, регламентированных законодательством. Сегодня им активно пользуются и коммерческие компании, так как он позволяет обеспечить прозрачность и контроль целевого использования средств исполнителем. Надеемся, что этот проект поможет, в первую очередь, исполнителям по контрактам подробнее узнать о сервисе и тех возможностях, которые он открывает для них” - выразил уверенность Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:48 19.08.2021
«Единая Россия» и правительство разработали основные направления программы «Санитарный щит»
0
9
13:32 19.08.2021
Китай вывел на орбиту два разведывательных спутника
0
49
13:27 19.08.2021
Опорный банк Ростеха планирует заключить соглашения более чем на 80 млрд рублей на форуме «Армия-2021»
0
63
13:22 19.08.2021
На площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» приняли «Цифровой манифест»
0
68
13:20 19.08.2021
Цена нефти Brent опустилась ниже $66 за баррель
0
80
13:05 19.08.2021
Сопротивляющиеся талибам в Панджшере просят Запад оказать им помощь
0
118
13:00 19.08.2021
Назарбаев на встрече с Мишустиным предложил создавать совместные предприятия в сфере ВПК
0
107
12:52 19.08.2021
En+ Group значительно нарастила капитальные затраты
0
133
12:47 19.08.2021
Результаты En+ Group в первом полугодии оказались ниже ожиданий
0
138
12:32 19.08.2021
В Москве выявили 2 142 случая заражения коронавирусом за сутки
0
140

Возврат к списку