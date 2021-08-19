«Единая Россия» и правительство разработали основные направления программы «Санитарный щит»

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Программа «Санитарный щит» должна строиться на современной инфраструктуре – лабораториях, научных центрах, программных платформах для анализа и проектирования эпидемиологических моделей, заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на круглом столе «Санитарный щит страны – безопасность для граждан», который прошел в штабе общественной поддержки партии 17 августа.

Новая программа включит несколько направлений – от обеспечения достаточного запаса средств индивидуальной защиты и эффективных тест-систем до создания в максимальное короткое время качественных вакцин, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. «Первое – своевременное и заблаговременное прогнозирование возможных эпидемий, ликвидация риска их завоза и распространения на территории страны. При этом очень важно, чтобы это происходило без закрытия границ. Мы предполагаем на всем внешнем периметре [установить] 241 пункт пропуска», – сообщила она. Одновременно, должна быть доступной быстрая диагностика инфекций для каждого жителя страны в любой ее точке. Также необходима подготовка медперсонала, который занимается вопросами эпидемиологической безопасности.

«Еще одно важное направление, которое президент в Послании обозначил, как инновационное, – это научная составляющая: разработка тестов – за четыре дня, вакцин – за четыре месяца», – отметила Татьяна Голикова.

«Санитарный щит» не должен создавать препятствий для коммуникаций и передвижений граждан, отметил Андрей Турчак. На пространстве ЕЭС, где активность россиян особенно интенсивна и важна, нужно обеспечить признание ПЦР-тестов сданных в РФ, а также полученных на «Госуслугах» QR-кодов.

Предложение поддержала главный государственный санитарный врач Анна Попова. По ее словам, программа «Санитарного щита» в целом будет способствовать укреплению сети государственных лабораторий, расширению доступности услуг для населения и формированию санитарной культуры.

«Необходимо выстроить пирамидальную структуру лабораторий, во главе которых должна находиться центральная лаборатория с аналитическим центром, которая будет осуществлять руководство пунктами на местах», — подчеркнул академик РАН, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. Он отметил необходимость создания в России развитой сети научных центров и лабораторий с высоким уровнем вирусологического контроля.

По мнению академика Румянцева, на всех пунктах пропуска на въездах в страну должны работать мобильные лаборатории для забора биоматериала. При этом забранный материал необходимо анализировать централизованно в крупных лабораториях. Для обеспечения сохранности проб нужно оснастить мобильные пункты криобанками, считает академик РАН.

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга считает, что для реализации госпрограммы «Санитарный щит» необходимо разработать новые меры профилактики инфекционных заболеваний, максимально широко внедрять искусственный интеллект для мониторинга и модернизировать программы обучения в высших учебных заведениях. «Созданный санитарный барьер позволит свести к минимуму риск проникновения опасных инфекций в Россию. А достичь высокого уровня защиты позволят современные научные разработки, над которыми работают ученые из самых разных областей исследований», - отметил Александр Мажуга.

Не менее важно разрабатывать с учетом меняющейся ситуации новые образовательные стандарты, вносить изменения в существующие программы обучения и готовить специалистов, умеющих прогнозировать новые вызовы и способы борьбы с ними, подчеркнул Мажуга.

Член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев в свою очередь подчеркнул, что в рамках «Санитарного щита» очень важно вести санитарно-просветительскую работу. «За впечатляюще короткий срок наша страна разработала самую эффективную и безопасную в мире вакцину. Но мы видим, какое количество неспециалистов распространяют фейковые сообщения о вакцинации и ее якобы тяжелейших побочных эффектах. Ковид-диссиденты в интернете, которые ничего сложнее яичницы не делали, вдруг стали специалистами в вирусологии», – отметил Нифантьев.

Он добавил, что при этом у людей есть потребность в широком информировании: как была разработана вакцина, в каких условиях производится, почему эффективна и безопасна. Эту информацию сделают максимально понятной, доступной и сопроводят рекомендациями по защите здоровья, отметила Татьяна Голикова.