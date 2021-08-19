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Охранник библиотеки им. Ленина в Москве избил посетителя

14:12 19.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Охранник Российской государственной библиотеки им. Ленина в центре Москвы избил 19-летнего посетителя, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Между посетителями и охранником библиотеки возник конфликт. В ходе него 28-летний охранник избил 19-летнего молодого человека", - сказал собеседник агентства.

Пострадавший госпитализирован в Первую городскую клиническую больницу им. Н. И. Пирогова с переломом лицевых костей, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами, а также ранами глаза и века. По данному факту проводится проверка.

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