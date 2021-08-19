Почти 40% россиян отметили ухудшение качества продуктов за время пандемии - Роскачество
14:32 19.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 40% россиян считают, что качество некоторых продуктов питания за время пандемии коронавируса снизилось. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.
"39% уверены, что качество некоторых продуктов снизилось. 57% думают, что за последний год качество особо не изменилось, 4% склоняются к тому, что оно повысилось", - говорится в исследовании.
Согласно результатам опроса, 72% респондентов отметили ухудшение качества колбасных изделий и деликатесов, 59% - молочных продуктов, 55% - отечественных сыров, 41% - мяса, 38% считают, что снизилось качество свежих овощей, 33% - свежих фруктов. Качеством кондитерских изделий и сладостей оказались неудовлетворенны 37% потребителей, 36% отметили снижение качества хлебобулочных изделий.
Кроме того, по мнению 29% опрошенных снизилось качество рыбы, 20% сообщили об ухудшении качества алкоголя, 14% - безалкогольных напитков и воды.
Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел опрос среди 1 028 респондентов в возрасте от 18 лет.
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