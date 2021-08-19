«РМ Рейл» повысила зарплаты половине сотрудников
14:08 19.08.2021
|Фото пресс-службы "РМ Рейл"
Компания увеличила тарифы для таких ключевых производственных профессий, как электросварщики, слесари-сборщики, обрубщики, маляры и др. Повышение коснулось 3 368 человек – почти половины всего коллектива «РМ Рейл», сообщает пресс-служба компании. Рост в среднем составил 10% и выше. При 100-процентной выработке и должном качестве продукции сотрудники получат зарплату за август уже с учетом нового коэффициента.
Компания неоднократно пересматривала уровень зарплат, однако это зависело от реализации проектов по улучшению технологических процессов. Массовый пересмотр стал возможным благодаря стабильной загрузке и росту производства всего продуктового ряда – грузовых вагонов, литья, нефтехимического оборудования, контейнеров и блок-модулей.
«Мы стараемся поддерживать конкурентные зарплаты сотрудников – это один из главных принципов кадровой политики компании, – рассказала директор по управлению персоналом «РМ Рейл» Ирина Матросова. – Решение об изменении тарифов было принято на основании роста производительности труда, улучшения техпроцессов, мониторинга конкурентной среды в регионах. Все наши площадки загружены, открыт прием дополнительного персонала. Кроме финансовой мотивации, мы готовы предложить программы обучения рабочим профессиям, модули по развитию лидеров, также действует «Фабрика знаний и умений», школа мастеров».
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