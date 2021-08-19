Нужно создавать центры разработки лекарственных средств с применением цифровых технологий - Нифантьев
14:50 19.08.2021
|Фото Галины Бродской
«У этих продуктов есть свои области применения и свои группы пациентов, поэтому необходимы организационные решения, в том числе по созданию современных центров разработки эффективных лекарств с использованием передовых методов синтеза, цифровых технологий и молекулярной биологии. Для разработки новых препаратов необходимо иметь библиотеку соединений, содержащих разные фармакофоры строго определенного строения», – считает Евгений Нифантьев.
Эксперт отмечает, что Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН располагает базой таких соединений, следовательно, можно, оперируя готовым материалом сконструировать новую разновидность лекарственных составов.
Напоминаем: в 2020 году Евгений Нифантьев занимался организацией работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» на государственном уровне.
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