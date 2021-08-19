Байден заявил, что не верит в изменение "Талибана"

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в то, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), пришедшее к власти в Афганистане, претерпело какие-либо изменения. Такое мнение он озвучил в интервью телекомпании Эй-би-си, транслировавшемся в четверг.

На вопрос ведущего, изменился ли в его понимании "Талибан", Байден сказал: "Нет". "Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис из-за [сомнений в том], хотят ли они выглядеть полноправным правительством в глазах международного сообщества. Я не уверен, что они хотят этого", - подчеркнул он.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.