Решение о недопуске Грудинина к выборам в Госдуму вступило в силу
15:12 19.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд РФ в четверг признал законным решение, которым отказано в допуске к выборам в Госдуму директору "Совхоза имени В. И. Ленина", члену КПРФ Павлу Грудинину, передает корр. ТАСС.
"Решение суда первой инстанции признать законным и обоснованным, жалобу Грудинина и его представителей - не подлежащей удовлетворению", - огласил постановление судья.
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