Решение о недопуске Грудинина к выборам в Госдуму вступило в силу

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд РФ в четверг признал законным решение, которым отказано в допуске к выборам в Госдуму директору "Совхоза имени В. И. Ленина", члену КПРФ Павлу Грудинину, передает корр. ТАСС.

"Решение суда первой инстанции признать законным и обоснованным, жалобу Грудинина и его представителей - не подлежащей удовлетворению", - огласил постановление судья.