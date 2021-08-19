Украина строит "большой флот" - Зеленский
15:32 19.08.2021 Источник: Интерфакс
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в стране к 2035 году планируют реализовать большую программу по развитию Военно-морского флота.
"Что касается нашего военно-морского флота - сейчас у нас есть три этапа. К 2035 году - строительство большого флота", - цитирует сайт главы государства интервью Зеленского журналистам. Глава государства отметил, что вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий является "частью деоккупации Крыма".
По его словам, Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.
НОВОСТИ
- 16:37 19.08.2021
- Социальное волонтерство важно для развития страны - Дмитрий Саблин
- 16:32 19.08.2021
- Большинство американцев считают, что США не стоило воевать в Афганистане - опрос
- 16:12 19.08.2021
- Треть украинцев хотели бы работать за границей - опрос
- 16:08 19.08.2021
- В рамках программы озеленения в Раменках высадят около 500 деревьев - Евгений Попов
- 16:00 19.08.2021
- Посольство РФ просит россиян до 22 августа сообщить о желании покинуть Афганистан
- 15:40 19.08.2021
- Депутат МГД Кирилл Щитов: Возможность потратить бонусные баллы в аптеках привлечет больше людей к онлайн-голосованию
- 15:12 19.08.2021
- Решение о недопуске Грудинина к выборам в Госдуму вступило в силу
- 15:10 19.08.2021
- Медработники заслуживают достойную оценку труда при назначении пенсий - Румянцев
- 15:00 19.08.2021
- Байден заявил, что не верит в изменение "Талибана"
- 14:50 19.08.2021
- Нужно создавать центры разработки лекарственных средств с применением цифровых технологий - Нифантьев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать