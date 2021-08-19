Украина строит "большой флот" - Зеленский

15:32 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в стране к 2035 году планируют реализовать большую программу по развитию Военно-морского флота.

"Что касается нашего военно-морского флота - сейчас у нас есть три этапа. К 2035 году - строительство большого флота", - цитирует сайт главы государства интервью Зеленского журналистам. Глава государства отметил, что вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий является "частью деоккупации Крыма".

По его словам, Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.