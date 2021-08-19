Медработники заслуживают достойную оценку труда при назначении пенсий - Румянцев

15:10

Фото из личного архива А. Румянцева

, академик РАН, основатель центра им. Д. Рогачева, комментируя решение Пенсионного Фонда РФ о льготном порядке учета рабочих дней медработников высказал мнение о необходимости справедливой оценки работы медиков на постоянной основе.

«Врачи, которые работают в красных зонах больниц, ежедневно рискуют своим здоровьем и даже жизнью. Их труд должен быть достойно оплачен, и они безусловно заслужили право на достойное назначении пенсии», — уверен Александр Румянцев.

Вопросы оплаты труда медработников особенно актуальны в свете пандемии коронавирусной инфекции, тем не менее, труд врачей нужно достойно оплачивать всегда, не только во время эпидемий,- считает эксперт. Медицинские работники продолжают работать в сложных и опасных условиях, однако стаж ПФР включил только период работы с 1 января по 30 сентября 2020 года, — обращает внимание академик РАН.

Об особом праве в виде двойного трудового стажа для медицинских работников, которые лечили больных коронавирусом в 2020 году, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Отдельным категориям медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, периоды такой работы с 1 января по 30 сентября 2020 года учитываются в льготном порядке. День работы — как два дня», — сообщается на сайте ПФР.