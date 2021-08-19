0
0
1
НОВОСТИ

Медработники заслуживают достойную оценку труда при назначении пенсий - Румянцев

15:10 19.08.2021

рум.jpeg
Фото из личного архива А. Румянцева
Александр Румянцев, академик РАН, основатель центра им. Д. Рогачева, комментируя решение Пенсионного Фонда РФ о льготном порядке учета рабочих дней медработников высказал мнение о необходимости справедливой оценки работы медиков на постоянной основе.

«Врачи, которые работают в красных зонах больниц, ежедневно рискуют своим здоровьем и даже жизнью. Их труд должен быть достойно оплачен, и они безусловно заслужили право на достойное назначении пенсии», — уверен Александр Румянцев.

Вопросы оплаты труда медработников особенно актуальны в свете пандемии коронавирусной инфекции, тем не менее, труд врачей нужно достойно оплачивать всегда, не только во время эпидемий,- считает эксперт. Медицинские работники продолжают работать в сложных и опасных условиях, однако стаж ПФР включил только период работы с 1 января по 30 сентября 2020 года, — обращает внимание академик РАН.

Об особом праве в виде двойного трудового стажа для медицинских работников, которые лечили больных коронавирусом в 2020 году, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Отдельным категориям медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, периоды такой работы с 1 января по 30 сентября 2020 года учитываются в льготном порядке. День работы — как два дня», — сообщается на сайте ПФР.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 19.08.2021
Китай вывел на орбиту два разведывательных спутника
0
63
09:32 19.08.2021
«Талибан» сейчас вооружен лучше, чем часть стран НАТО - Focus
0
128
09:00 19.08.2021
В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, пилот погиб
0
130
22:00 18.08.2021
Датские военные сообщили о прохождении российских подводных лодок у своих берегов
0
235
20:40 18.08.2021
Военные США открывали огонь в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу
0
246
10:32 17.08.2021
Демонстратор нового истребителя Checkmate обошелся в $30 млн - источник в ОАК
0
621
17:12 16.08.2021
Корпус афганского спецназа расформирован, личный состав уволен
0
770
17:00 16.08.2021
Путин присвоил звание генерала армии главкому ВКС РФ Суровикину
0
777
15:55 16.08.2021
На форуме «Армия-2021» обсудят актуальные средства для работы в условиях Арктики
0
761
15:42 16.08.2021
Форум «Армия-2021» выступит площадкой для обсуждения взаимодействия предприятий оборонно-промышленного комплекса и Федерального казначейства
0
772

Возврат к списку