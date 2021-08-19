Депутат МГД Кирилл Щитов: Возможность потратить бонусные баллы в аптеках привлечет больше людей к онлайн-голосованию

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О своем намерении присоединиться к акции “Миллион призов” сообщили шесть крупных аптечных сетей. Акция, “Миллион призов”, инициированная Московской торгово-промышленной палатой, будет проходить в рамках дистанционного электронного голосования с 17 по 19 сентября 2021 года. Как заявил Кирилл Щитов, депутат Московской городской думы в интервью журналистам Агентства городских новостей “Москва”, что присоединение крупных столичных аптечных сетей расширяет возможности использования бонусных баллов, что, в свою очередь, привлечет к онлайн-голосованию еще больший интерес граждан.

«Я полностью одобряю этот шаг, хорошо, что аптеки пошли навстречу городу. Посещение ресторана или покупка каких-то аксессуаров для дома - это приятно, но особенно важно, что подарочные сертификаты для участников голосования могут быть потрачены на что-то по-настоящему необходимое, например, на лекарства, витамины или на медицинские приборы. Новый тонометр, глюкометр или пульсоксиметр - необходимые вещи, особенно для пожилых людей, среди которых есть и малообеспеченные», — высказал мнение Кирилл Щитов.

Также он подчеркнул возможность приобретения за бонусные баллы необходимых препаратов в достаточном количестве.

Как сообщалось ранее, к акции «#ВыбираемВместе» программы “Миллион призов” присоединились шесть крупных столичный аптечных сетей, теперь призовые баллы можно потратить, в том числе на покупку разных медицинских изделий, лекарственных и косметических средств.

Победители акции имеют возможность выиграть 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 баллов (1 балл= 1 рубль), которые можно будет обменять у партнеров программы на продукты, различные промышленные товары, посетить ресторан или кафе, пожертвовать баллы благотворительным фондам. В рамках акции также будут разыграны автомобили и однокомнатные квартиры в Москве, всего планируется разыграть более 250 тысяч призов.

Чтобы присоединиться к акции «#ВыбираемВместе» программы «Миллион призов», необходимо зарегистрироваться и принять участие в онлайн-голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Сделать это могут москвичи, которым на момент голосования исполнится 18 лет и у которых есть полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление на участие можно до 23:59 13 сентября, а узнать подробности об онлайн-голосовании можно в спецпроекте mos.ru. На данный момент в столице на онлайн-голосование зарегистрировалось более 750 тысяч человек.