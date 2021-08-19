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Посольство РФ просит россиян до 22 августа сообщить о желании покинуть Афганистан

16:00 19.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство РФ в Кабуле призывает граждан России, которые хотят покинуть Афганистан, сообщить о соответствующем желании до конца дня 22 августа.

"В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своем желании выехать в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении посольства в "Фейсбуке", где также указан электронный адрес и телефоны, по которым нужно связаться с диппредставительством.

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