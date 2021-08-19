Треть украинцев хотели бы работать за границей - опрос

16:12 Источник: Интерфакс

Треть граждан Украины хотели бы работать за рубежом, свидетельствуют результаты исследования "Поколение независимости: ценности и мотивации", проведенного социологической группой "Рейтинг" и презентованного в четверг на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

33% опрошенных хотели бы работать за границей, в то время как 65% не хотели бы, 2% респондентов затруднились ответить.

Среди "поколения независимости" 54% респондентов в возрасте 16-24 лет высказали желание работать за границей, 44% - нет.