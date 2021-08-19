В рамках программы озеленения в Раменках высадят около 500 деревьев - Евгений Попов

16:08

Фото: Александра Маликова

Тележурналистрассказал о старте второго этапа крупного общественного проекта по озеленению, его откроет экоакция в Раменках, запланированная на начало сентября.

«Весной ко мне, как к журналисту, обратились жители района Раменки с просьбой привлечь внимание органов власти к необходимости восстановления зеленых насаждений, утраченных за последние годы при реализации инфраструктурных проектов. Не думал, что эта инициатива станет такой популярной: за высадку деревьев и кустарников высказалось более тысячи жителей. Вместе с москвичами провели большую подготовительную работу, в которую включились экологи, представители эковолонтерских движений, ученые МГУ. В мае были высажены первые 130 яблонь. Однако жители хотят сделать Раменки самым зеленым районом Москвы, считаю необходимым помочь им в этом», — рассказал телеведущий.

Решение принято с учетом пожелания горожан, озеленение запланировано на осень, в частности поставлена цель высадить еще 500 деревьев в сентябре.

Как отметил Евгений Попов, вторая цель акции заключается в повышении экологической грамотности москвичей. Мероприятие будет в себя включать общение с экоактивистами и экспертами, семинары для взрослых, игры и задания для детей.

Алексей Ретеюм, директор ботанического сада МГУ" Аптекарский огород" считает, что "такие экологические акции и проекты безусловно важны для нашего общества, >< люди начинают четко осознавать – деревья, кустарники и цветы на улицах требуют их внимания. Забота об окружающей среде становится важным внутренним мотивом людей".

На осень запланировано также озеленение и в других районах ЗАО.