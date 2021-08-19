Большинство американцев считают, что США не стоило воевать в Афганистане - опрос

16:32 Источник: Интерфакс

65% жителей США полагают, что война в Афганистане не была целесообразной, свидетельствуют данные опроса агентства Associated Press и Национального центра изучения общественного мнения NORC.

35% респондентов заявили, что война США в Афганистане стоило того, чтобы сражаться, остальные придерживаются противоположной точки зрения.

Такая же картина наблюдалась при опросе американцев о начавшейся в 2003 году военной кампании США в Ираке.