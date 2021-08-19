Социальное волонтерство важно для развития страны - Дмитрий Саблин
16:37 19.08.2021
|Автор фото: Ольга Крылова
Во встрече принимали участие представители парламентариев, органов исполнительной власти, общественников и волонтеров, основной темой дискуссии стала разработка вопросов, связанных с социальным добровольчеством: возможности расширения господдержки в сфере соц работы, создание повестки законопроектной деятельности, направленной на улучшение нормативно-правовой базы социального добровольческого движения.
Подчеркивая значимость социального волонтёрства, Дмитрий Саблин заметил, что «многие государственные функции будут перекладываться на социально ориентированные некоммерческие организации. Мы видели, насколько была активной наши добровольцы в условиях начала пандемии, когда еще не был понятен масштаб проблемы, но уже многим понадобилась помощь и поддержка».
Парламентарий подчеркнул важность взаимодействия общественных и государственных структур, также им были представлены практические меры, направленные на расширение государственной поддержки добровольческой деятельности и проектов.
Кроме того, на заседании говорилось о проектах «Волонтерской Роты “БОЕВОГО БРАТСТВА”», о международном добровольчестве в рамках деятельности ветеранской организации и о работе волонтеров-зоозащитников.
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