Социальное волонтерство важно для развития страны - Дмитрий Саблин

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Автор фото: Ольга Крылова

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Москве на Покровке, 47, 18 августа 2021 года прошло заседание Круглого стола на тему «Волонтерство как ключевая форма гражданского участия в обеспечении социальной защиты». Организовал обсуждение депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Во встрече принимали участие представители парламентариев, органов исполнительной власти, общественников и волонтеров, основной темой дискуссии стала разработка вопросов, связанных с социальным добровольчеством: возможности расширения господдержки в сфере соц работы, создание повестки законопроектной деятельности, направленной на улучшение нормативно-правовой базы социального добровольческого движения.

Подчеркивая значимость социального волонтёрства, Дмитрий Саблин заметил, что «многие государственные функции будут перекладываться на социально ориентированные некоммерческие организации. Мы видели, насколько была активной наши добровольцы в условиях начала пандемии, когда еще не был понятен масштаб проблемы, но уже многим понадобилась помощь и поддержка».

Парламентарий подчеркнул важность взаимодействия общественных и государственных структур, также им были представлены практические меры, направленные на расширение государственной поддержки добровольческой деятельности и проектов.

Кроме того, на заседании говорилось о проектах «Волонтерской Роты “БОЕВОГО БРАТСТВА”», о международном добровольчестве в рамках деятельности ветеранской организации и о работе волонтеров-зоозащитников.