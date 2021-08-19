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Социальное волонтерство важно для развития страны - Дмитрий Саблин

16:37 19.08.2021

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Автор фото: Ольга Крылова
В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Москве на Покровке, 47, 18 августа 2021 года прошло заседание Круглого стола на тему «Волонтерство как ключевая форма гражданского участия в обеспечении социальной защиты». Организовал обсуждение депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин.

Во встрече принимали участие представители парламентариев, органов исполнительной власти, общественников и волонтеров, основной темой дискуссии стала разработка вопросов, связанных с социальным добровольчеством: возможности расширения господдержки в сфере соц работы, создание повестки законопроектной деятельности, направленной на улучшение нормативно-правовой базы социального добровольческого движения.

Подчеркивая значимость социального волонтёрства, Дмитрий Саблин заметил, что «многие государственные функции будут перекладываться на социально ориентированные некоммерческие организации. Мы видели, насколько была активной наши добровольцы в условиях начала пандемии, когда еще не был понятен масштаб проблемы, но уже многим понадобилась помощь и поддержка».

Парламентарий подчеркнул важность взаимодействия общественных и государственных структур, также им были представлены практические меры, направленные на расширение государственной поддержки добровольческой деятельности и проектов.

Кроме того, на заседании говорилось о проектах «Волонтерской Роты “БОЕВОГО БРАТСТВА”», о международном добровольчестве в рамках деятельности ветеранской организации и о работе волонтеров-зоозащитников.

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