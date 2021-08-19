РФ вернула без рассмотрения МИД Украины ноту протеста из-за поездки Лаврова в Крым

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД России вернул без рассмотрения украинскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста, связанную с поездкой министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Крым. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17 августа Министерство иностранных дел России вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест с связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым для участия в арт-кластере "Таврида", - сказала она.

"Нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма", - добавила дипломат.