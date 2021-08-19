Девять из десяти взрослых британцев обладают антителами к коронавирусу - ONS

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У девяти из десяти взрослых жителей Великобритании обнаружены антитела к коронавирусу. Об этом свидетельствуют распространенные в четверг данные Национальной статистической службы страны (ONS), которая уточняет, что это может означать как то, что человек перенес инфекцию, так и то, что он был вакцинирован.

По информации ONS, в процентном соотношении самый высокий показатель наличия антител у взрослых британцев зафиксирован в Англии. В остальных административных частях Соединенного Королевства складывается похожая ситуация. Так, в Уэльсе антитела обнаружены у 93,2% взрослых жителей, в Шотландии - у 93,5%, в Северной Ирландии антитела к коронавирусу выработались у 89,1% совершеннолетних жителей.