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"Талибан" планирует развивать Афганистан в правильном направлении - глава МИД КНР

17:32 19.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу высказался одобрительно по поводу объявленной движением "Талибан" (запрещено в России) стратегии развития Афганистана. Об этом сообщил в четверг МИД КНР.

"Официальный представитель "Талибана" заявил о создании в Афганистане толерантного правительства - эта страна больше не будет центром производства опиума и продажи наркотиков. Это шаг в правильном направлении", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил глава МИД КНР, Пекин одобряет позицию талибов, которые намерены не допустить, чтобы отдельные страны использовали афганскую территорию для угрозы другим государствам. "Это обнадеживающее заявление, и мы надеемся, что его подкрепят конкретные действия", - добавил он.

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