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Более половины украинцев высказались за вступление их страны в ЕС и НАТО - опрос

18:00 19.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины опрошенных украинцев высказались за евроатлантическую интеграцию их страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса социологической группой "Рейтинг".

"64% опрошенных поддержали бы на референдуме вступление Украины в Европейский союз, 54% - в НАТО", - отмечается в исследовании.

При этом против вступления Украины в ЕС проголосовали бы 27% респондентов, 4% - не голосовали бы и 5% не ответили. Против вступления Украины в НАТО проголосовали бы 35%, 3% - не проголосовали бы и 8% затруднились ответить.

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