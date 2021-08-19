Более половины украинцев высказались за вступление их страны в ЕС и НАТО - опрос

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины опрошенных украинцев высказались за евроатлантическую интеграцию их страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса социологической группой "Рейтинг".

"64% опрошенных поддержали бы на референдуме вступление Украины в Европейский союз, 54% - в НАТО", - отмечается в исследовании.

При этом против вступления Украины в ЕС проголосовали бы 27% респондентов, 4% - не голосовали бы и 5% не ответили. Против вступления Украины в НАТО проголосовали бы 35%, 3% - не проголосовали бы и 8% затруднились ответить.