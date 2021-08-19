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НОВОСТИ

Врачи назвали программу «Миллион призов» средством по борьбе с простудами

17:17 19.08.2021

Свое мнение об инициативе Московской торгово-промышленной палаты “Миллион призов” высказали медики. Как сообщает Газета.ru, они с одобрением отозвались о программе, позволяющей москвичам голосовать онлайн, что существенно снижает эпидемиологическую нагрузку, традиционно увеличивающуюся осенью за счет респираторных заболеваний.

Медики считают, что программа, стимулирующая интерес к онлайн-голосованию поможет избежать заражения коронавирусной инфекцией не только взрослым, но и детям, так как избирательные участки традиционно располагаются в учебных заведениях, и членами учетных избирательных комиссий (УИК) в том числе становятся преподаватели. По мнению врачей, снижение количества посетителей поможет предотвратить появление новых разновидностей вируса.

К инициативе Московской торгово-промышленной палаты “Миллион призов” - “#ВыбираемВместе”, направленной на стимулирование интереса москвичей к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), которая будет проводиться среди участников онлайн-голосования и пройдет с 17 по 19 сентября 2021 года, присоединились, в том числе компании строительной и автомобильной отраслей. Для розыгрыша ими будут предоставлены однокомнатные квартиры в Москве и автомобили.

Регистрация на онлайн голосование, которое будет проходить с 17 по 19 сентября открыта со 2 августа 2021 года. Принять участие в ДЭГ может каждый зарегистрированный в столице совершеннолетний гражданин РФ, имеющий полную учетную запись на mos.ru, для чего требуется авторизироваться и перейти по ссылке.

По последним сведениям, заявление на участие в электронном голосовании, которое будет проходить с 17 по 19 сентября подали 750 тысяч человек.

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