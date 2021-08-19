Портфель образовательных кредитов СберБанка превысил 7 млрд рублей

17:30

Кейс выданных Сбером образовательных кредитов превысил 7 млрд рублей, за первую половину августа 2021 года СберБанком выдано 4645 льготных образовательных кредитов, что в 3,6 раза больше, чем за весь август 2020-го.

Программа Сбера «Кредит на образование с господдержкой» на сегодняшний день работает с 583 вузами, по количеству кредитов от СберБанка лидируют НИУ «Высшая школа экономики», РАНХиГС при Президенте РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российский университет дружбы народов и Финансовый университет при Правительстве РФ.

Самые востребованные направления, на которые берутся льготные образовательные кредиты - экономика, менеджмент, юриспруденция, лингвистика и лечебное дело.

Самый крупный образовательный кредит, взятый по программе, составил 4,5 млн рублей, а возраст самого взрослого студента, которому СберБанк помог получить образование, — 66 лет.

Процентная ставка по образовательному кредиту с господдержкой для клиентов составляет лишь 3% — остальное (11,27%) возмещается за счёт госсубсидии, оформить его можно начиная с 14 лет, при этом высшее учебное заведение должно иметь государственную лицензию. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, кредит можно погасить досрочно.

“Повышение доступности высшего образования — один из приоритетов Сбера. Эту задачу и призвана решать программа льготных образовательных кредитов. Её уникальность в том, что кредит оформляется без залога, поручителей, обязательного страхования, а при рассмотрении заявки не учитывается платёжеспособность клиента. В течение всего срока обучения плюс 9 месяцев студент может вообще не погашать основной долг, а только проценты по кредиту, причём в первый год — в размере 40%, во второй — 60% и только с третьего года — в полном объёме. Тело кредита заёмщик начнёт выплачивать только через девять месяцев после окончания учёбы. За это время он успеет устроиться на работу и пройти испытательный срок”, — сообщил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка