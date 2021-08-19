В Москве показали квартиры, которые будут разыграны среди участников ДЭГ
18:10 19.08.2021
В эфире телеканала «Москва 24» была показана одна из квартир, предназначенная для розыгрыша в акции “Миллион призов - #ВыбираемВместе”, инициированной Московской торгово-промышленной палатой для участников электронного дистанционного голосования на выборах в Государственную Думу, которые пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.
В эфире, также рассказали о том, что квартиры находятся в разных районах столицы, располагаются в новых жилых комплексах, а также о предусмотренной в них чистовой отделке.
Всего среди участников дистанционного голосования разыграют 100 машин и 20 квартир.
Чтобы принять участие в акции нужно подать заявку на участие в онлайн-голосовании до 23:59 13 сентября, участвовать в электронном голосовании с 17 по 19 сентября, дождаться розыгрыша (ежедневно с 18 по 20 сентября) и следить за ним на телеканале «Москва 24», результаты также будут опубликованы на сайте ag-vmeste.ru.
Жители столицы имеют шанс выиграть 10, 25, 50 и 100 тыс. баллов (1 балл=1 рубль), которые можно будет обменять у партнеров акции. Партнерами программы являются магазины продуктов и промтоваров, техники, одежды, косметики, цветов, аптечные сети, кафе и рестораны.
Регистрация на дистанционное электронное голосование, которое будет проводиться в Москве с 17 по 19 сентября 2021 года, открылась 2 августа.
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