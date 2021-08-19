В Москве за восемь лет в 2,5 раза выросло число школьников-медалистов

19:05

Девять тысяч одиннадцатиклассников в 2020/21 учебном году были отмечены столичной медалью “За особые успехи в обучении”, награду получил каждый восьмой выпускник.

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, заявила, что «по сравнению с прошлым годом медалистов стало больше на 1,4 тысячи человек. Получить эту медаль сложнее, чем федеральную, и это показывает значительный рост качества образования московских выпускников. Мы наблюдаем положительную динамику результатов ЕГЭ и олимпиад среди наших учеников»

Медаль «За особые успехи в обучении» с 2014 года получат выпускники московских школ, набравшие максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному из предметов или имеющие итоговые отметки «отлично» по всем предметам и не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ. Наградой будут отмечаться победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, число выпускников, получивших награду, с 2014 года выросло более чем в 2,5 раза.

«Старшеклассники, которые идут в 10-е классы, серьезнее и осознаннее подходят к своему обучению и ориентированы на максимально успешные результаты. Город предоставляет школьникам массу возможностей для развития таланта. Это и предпрофессиональные классы, которые помогают ребятам выбрать профессию, получить расширенные и углубленные знания по предметам, и комплекс образовательных сервисов “Московской электронной школы”», – подчеркнула заместитель мэра по вопросам социального развития.

В тройку образовательных организаций-лидеров по количеству медалистов в этом году вошли: школа Центра педагогического мастерства (134 человека), школа «Покровский квартал» (94 человека), и школа № 1535 (99 человек).