Рост ипотечного кредитования в России в июле замедлился до 2% - ЦБ
19:20 19.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Темп роста ипотечного кредитования в России в июле замедлился на 1 п. п. по сравнению с прошлым месяцем, до 2% на фоне ужесточения условий льготной ипотеки, говорится в материале ЦБ РФ "О развитии банковского сектора РФ в июле 2021 года".
"Ипотечное кредитование ожидаемо замедлилось - по предварительным данным, до 2% после 3% в июне, что в значительной степени обусловлено ужесточением условий программы льготной ипотеки", - отмечается в материале.
В июле в рамках программы льготной ипотеки под 7% годовых было выдано 54 млрд руб. против 185 млрд руб. в июне. Часть снижения, вероятно, была компенсирована выдачами семейной ипотеки после расширения программы с 1 июля на семьи с одним ребенком, отмечают в ЦБ.
В рамках программы "Льготная ипотека" купить жилье в новостройке с 2 июля можно по ставке до 7% годовых. Для всех регионов максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между рыночной ставкой и льготной банкам возмещает государство.
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