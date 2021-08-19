NYT сообщила, что талибы разыскивают помогавших американским и британским силам афганцев

20:00 Источник: Интерфакс

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) активизировали розыск тех, кто оказывал помощь американским и британским силам в Афганистане, сообщает газета The New York Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ ООН. По данным газеты, у талибов имеется список лиц, которых они разыскиваются для "допроса и наказания".

Боевики "арестовывают и/или угрожают убийством или арестом членов семей определенных лиц, в случае если они сами не сдадутся "Талибану", пишет издание.