Суд приговорил уроженца Чечни к 5 годам колонии за драку с бойцом ОМОНа на незаконной акции

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тверской районный суд Москвы в четверг приговорил уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева (позже взявшего имя Михаил Мархиев) к 5 годам лишения свободы за драку с бойцом спецназа ОМОН на несанкционированном митинге 23 января на Пушкинской площади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Мархиева виновным по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), и назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, 23 января Джумаев нанес сотрудникам ОМОН и полиции множественные удары руками и ногами.