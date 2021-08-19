Из-за угрозы минирования в США эвакуировали Конгресс и Верховный суд

21:20 Источник: Эхо Москвы

Американский Капитолий и Верховный Суд эвакуированы из-за угрозы минирования — полиция и ФБР сейчас расследуют сообщения о припаркованном возле здания Конгресса США грузовике, который может быть начинен бомбой и, по некоторым данным, ведет переговоры с подозреваемым.

Около двух с половиной часов назад полиция Капитолия ввела локдаун и эвакуировала части комплекса Конгресса США, а затем и Верховный Суд (который расположен напротив Капитолия) после сообщений о подозрительном автофургоне, припаркованном возле Библиотеки Конгресса — библиотека находится напротив здания Капитолия и связана с ним через подземный туннель. Полиция заявляет об «активным расследовании угрозы взрыва». По данным CNN со ссылкой на двух источников в правоохранительных органах, полиция и ФБР ведут переговоры с подозреваемым. Сообщается также, что у фургона нет автомобильных номеров.

Некоторых Сотрудников комплекса Капитолийского холма полиция призвала зайти в кабинеты, запереть двери и держаться подальше от окон, а другим приказала эвакуироваться в специально отведенные места. Незадолго до 11 часов утра по вашингтонскому времени из одного из административных здания комплекса был виден поток десятков хлынувших из него людей. Полиция начала эвакуацию района вокруг Капитолия.

В связи с ежегодными летними каникулами в Конгрессе, сегодня в комплексе Капитолия было очень мало законодателей, хотя некоторые полицейские, сотрудники штабов и помощники находились на работе. Эхо Москвы