Испания не пустила в Сеуту российские военные корабли
22:00 19.08.2021 Источник: Эхо Москвы
Испанские власти не пустили в порт королевства российские военные корабли. Министерство иностранных дел страны не ответило на просьбу России о заходе двух из них — большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» — в Сеуту. Как пишет местная газета Confidencial, Мадрид затребовал информацию о маршруте и цели их плавания, но их российская сторона не предоставила. Отмечается, что суда ВМС России останавливались в Сеуте в последние десятилетия довольно регулярно. Недовольство этим высказывала Великобритания, так как порт находится недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 22:40 19.08.2021
- Американец, угрожавший взорвать грузовик возле Капитолия, сдался полиции
- 21:20 19.08.2021
- Из-за угрозы минирования в США эвакуировали Конгресс и Верховный суд
- 20:40 19.08.2021
- Суд приговорил уроженца Чечни к 5 годам колонии за драку с бойцом ОМОНа на незаконной акции
- 20:00 19.08.2021
- NYT сообщила, что талибы разыскивают помогавших американским и британским силам афганцев
- 19:20 19.08.2021
- Рост ипотечного кредитования в России в июле замедлился до 2% - ЦБ
- 19:05 19.08.2021
- В Москве за восемь лет в 2,5 раза выросло число школьников-медалистов
- 18:40 19.08.2021
- Россия, возможно, готовится к испытанию крылатой ракеты "Буревестник" - CNN
- 18:10 19.08.2021
- В Москве показали квартиры, которые будут разыграны среди участников ДЭГ
- 18:00 19.08.2021
- Более половины украинцев высказались за вступление их страны в ЕС и НАТО - опрос
- 17:32 19.08.2021
- "Талибан" планирует развивать Афганистан в правильном направлении - глава МИД КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать