Испания не пустила в Сеуту российские военные корабли

22:00 Источник: Эхо Москвы

Испанские власти не пустили в порт королевства российские военные корабли. Министерство иностранных дел страны не ответило на просьбу России о заходе двух из них — большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» — в Сеуту. Как пишет местная газета Confidencial, Мадрид затребовал информацию о маршруте и цели их плавания, но их российская сторона не предоставила. Отмечается, что суда ВМС России останавливались в Сеуте в последние десятилетия довольно регулярно. Недовольство этим высказывала Великобритания, так как порт находится недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре. Эхо Москвы